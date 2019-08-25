حمادة أنور يحتفل بعيد ميلاده...

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جدة - عمرو شويل احتفل حمادة أنور المدير الإداري بنادي الزمالك السابق بعيد ميلاده اليوم الأحد. وتولى حمادة أنور المدير الإداري لناديي الزمالك وبتروجت ويملك خبرات إدارية كبيرة. ويستعد حمادة أنور للانضمام إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تقدمه في الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء، بعدما تم غلق باب الانتخاب بتقدم العدد المطلوب فقط في الانتخابات ليتأكد فوزه بالتزكية في الانتخابات القادمة.

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