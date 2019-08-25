شكرا لقرائتكم آخر كلام.. الأهلى يفاضل بين 3 مدربين لخلافة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة، لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة، خلال الفترة القادمة، وفقاً لما أكده النادي فى بيان رسمي.

Advertisements

وأكد مسئولو الأهلى أن اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.. هذا، وقطعت اللجنه شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.