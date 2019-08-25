شكرا لقرائتكم محمد شريف يوقع لإنبي رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الأهلى إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة إلى نادي إنبي لمدة موسم، بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين.

وقام محمد شريف بالتوقيع على العقد فى حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى ووكيله أنور شلوفة.



محمد شريف

Advertisements

يذكر أن الأهلى سيحصل على مليون و500 الف جنيه نظير إعارة شريف لإنبي كما يتواجد بند فى العقد يمنع مشاركة اللاعب أمام الفريق الأحمر وهو ما أكده اليوم السابع من قبل.

وفضل محمد شريف الانتقال لفريق إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم عن بقية العروض التى تلقاها وأبرزها من نادى الإسماعيلى.