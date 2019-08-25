الإسماعيلى يقددم عرض جديد لسموحة لضم محمود معاذ...

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جدة - عمرو شويل جدد النادي الاسماعيلي رغبته في التعاقد مع محمود معاذ الظهير الأيسر لنادي سموحة بعد توقف المفاوضات بين الناديين في الفترة الأخيرة
وعرض الاسماعيلي علي مسئولي سموحة دفع 3 مليون جنيه بالإضافة لإعارة وجيه عبد الحكيم في مقابل اتمام صفقة محمود معاذ للدراويش وينتظر محمد خلف مدير لجنة التعاقدات بالاسماعيلي رد مسئولي سموحة في ظل موافقة اللاعب علي الانتقال للقلعة الصفراء
وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر قد أوصى مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع محمود معاذ ليكون بمثابة البديل الأمثل لطارق طه ظهير الدراويش الذى انتقل لبيراميدز فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليفاجىء مسئولو الاسماعيلي باشتراط سموحة الحصول على 15 مليون جنيه نظير اتمام الصفقة
كان الإسماعيلى قد فى مفاوضات مع مكثفة مع أكثر من ظهير أيسر بالدورى المصرى تمهيداً للتعاقد مع لاعبلن يجيدان اللعب فى هذا المركز فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى إبعاد أحمد أيمن لاعب الفريق الصاعد الذى يشارك بمركز الظهير الأيسر لحل الأزمة
وقرر مسئولي الاسماعيلي الاستغناء عن حمد الزوي الظهير الأيسر بدمنهور بعد التعاقد معه بسبب ضعف قدراته الفنية كما تعثرت صفقة استعارة السوري مؤيد العجان لأسباب مالية
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