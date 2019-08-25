شكرا لقرائتكم مصر تحصد ذهبية الشطرنج فى دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد فراعنة الشطرنج الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المملكة المغربية، وذلك ضمن منافسات الفرق. ويضم منتخب الشطرنج كلا من: باسم أمين وأحمد عدلي وشروق وفا وشاهندة وفا. Advertisements أبطال الشطرنج وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.

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