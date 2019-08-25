شكرا لقرائتكم ميتشو يعقد جلسة خاصة مع بن شرقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربى ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسه خاصة مع المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى.

وقام ميتشو بمنح بن شرقى بعض التعليمات الخاصة، خاصة وأن "الأنانية" ظهرت على اللاعب فى أوقات كثيرة خلال مواجهة ديكاداها الصومالى أمس السبت، وكلف المدير الفنى اللاعب ببعض المهام والواجبات الفنية، كما خاض بن شرقى فقرة تأهيل اضافيه وذلك عقب اداءه التدريبات الاستشفائية، بناءا علي تعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه.

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ويواجه الزمالك فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

الزمالك تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.