شكرا لقرائتكم المقاصة يتنظر رد الزمالك حول صفقة أيمن حفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو مصر المقاصة الموقف النهائى لنظرائهم بنادى الزمالك لحسم الموقف النهائى لصفقة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى أعلن رغبته فى الرحيل عن فريقه والإنتقال لفريقه السابق مصر المقاصة فى الموسم المقبل لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى والعودة لدائرة الضوء من جديد .

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كان أيمن حفنى قد غاب عن المشاركة مع الزمالك خلال الموسمين الماضيين ، وخاصة فى الموسم الماضى مع السويسرى جروس الذى أخرج اللاعب من حساباته تماما ولم يشركه إلا فى دقائق قليلة جدا سواء محليا أو فى الكونفيدرالية الأفريقية التى حصل الفريق الأبيض على لقبها .

وقد رفض مسئولو المقاصة الدخول فى مفاوضات مع الزمالك إلا بعد الجلسة التى سيعقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الأبيض لمعرفة طلباته المادية نظير الإستغناء عن اللاعب بشكل رسمى او على سبيل الإعارة .