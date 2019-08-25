شكرا لقرائتكم 3 مقاعد مصرية فى نصف نهائى بطولة الهند لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجزت مصر ثلاث مقاعد بالدور نصف النهائي لبطولة دلهي الدولية لسيدات الاسكواش المقامة حاليا في الهند، والتي تقدر قيمة جوائزها المادية ب 12 ألف دولار. وكانت اربع لاعبات مصريات تأهلن لدور الثمانية من البطولة زجاءت نتائجهن كالتالي: فوز فريدة محمد على مواطنتها المصرية هنا معتز بنتيجة 3-2 و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 2-11, 11-4, 12-10, 11-5. Advertisements فوز سلمي يوسف على الهندية تانفي كانا المصنفة الخامسة بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-4, 4-11, 11-9, 11-9. كما فازت منّه حامد على الهندية أنانيا داكبي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-2.

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