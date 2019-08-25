شكرا لقرائتكم طارق يحيى متفائل بميتشو مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك، تفاؤله بالصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفارس الأبيض، موضحًا أنه أدار لقاء العودة أمام ديكاداها بمستوى جيد.

أوضح طارق يحيى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن ميتشو أدار مواجهة الزمالك وديكاداها بدون ضغوطات، نظرًا لانتهاء مباراة الذهاب بفوز الأبيض بنتيجة 7/0 وهو ما سهل مهمته فى لقاء العودة، إلا أن هناك بعض الجمل التكتيكية، والتبديلات التى أجراها تشير إلى إنه صاحب فكر وطريقة مميزة ستفيد الزمالك.

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تابع "إيدر" حديثه، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين عادوا للزمالك فى لقاء العودة أمثال محمود علاء والدولى التونسى فرجانى ساسى، وهم إضافة قوية للفريق.

وعن ترتيب اللاعبين لتسديد ركلات الجزاء، قال طارق يحيى أن كان واضعًا شيكابالا رقم 1 وأشرف بن شرقى رقم 2 ثم محمود عبد العزيز رقم 3، وبعد عودة محمود علاء سيكون هو الأول.