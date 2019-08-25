شكرا لقرائتكم الخليج 365.. المترجم يكشف هوية مدرب الأهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا حديث يعلو داخل أروقة النادى الأهلى وبين عشاقه وجماهيره على ملف المرشحين لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى استعانت بأحد مترجمى اللغة البرتغالية للاستعانة به فى ملف التفاوض مع المدرب الجديد، الأمر الذى يكشف هوية المدرب الجديد بشكل كبير سواء كان برتغالى الجنسية أو برازيلى الجنسية.

وتم تسريب أكثر من اسم داخل القلعة الحمراء فيما يخص هوية المدرب الجديد، حيث ارتبط أسم البرازيلى باولو اوتورى ومواطنه ريكاردو جوميز والبرتغالى دوراتى بتدريب الأهلى فى الموسم الجديد.