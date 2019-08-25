شكرا لقرائتكم طارق حامد يعود لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، للتدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

وشارك طارق حامد في التدريبات الجماعية بعد تأدية البرنامج التأهيلى الذي وضع له الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، وظهر اللاعب بشكل قوي وجاهزية كامله للفترة القادمة.

ويلتقى الزمالك مع المقاصة يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

Advertisements

كان طارق حامد غاب عن الزمالك فى مواجهتى الذهاب والإياب أمام ديكاداها بطل الصومال، بدور الـ 64 بدورى ابطال أفريقيا بسبب عدم الجاهزية.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.