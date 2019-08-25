شكرا لقرائتكم تعيين حكام دوليين لمباراتىّ المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لمباراتىّ المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى الوديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 سبتمبر المقبل، خاصة بعد اعتماد المباراتين ضمن الأجندة الدولية.
واستقر شوقى غريب، على تقديم معسكر الفريق المقبل 24 ساعة ليكون يوم 1 سبتمبر بدلاً من 2 استعدادا لخوض وديتين أمام السعودية يومى 7 و10 من نفس الشهر فى إطار الإعداد لأمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
أكد شوقى غريب أن الهدف من تقديم المعسكر هو الاستفادة من الوقت، مؤكداً أنه خصص يوم 1 سبتمبر لتجمع اللاعبين ثم التدرب فى اليوم التالى مباشرة فى ظل إقتراب بطولة أمم أفريقيا.
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