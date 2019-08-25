شكرا لقرائتكم كلوب: صلاح "مذهل".. و"الشراسة" هوية ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالشراسة التي يلعب بها فريقه بعد تصدره الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصاره الثالث على التوالي في الموسم حين تغلب 3-1 على أرسنال يوم السبت.

وبعد الفوز على نوريتش سيتي ساوثهامبتون، كان ليفربول وصيف البطل الموسم الماضي بحاجة لرفع مستواه قبل استقبال فريق المدرب أوناي إيمري الذي لم يخسر أيضا في أول مباراتين، وهذا بالضبط ما فعله بطل أوروبا.

وقال كلوب: كانت مباراة رائعة من جانبنا في وقت مبكر جدا من الموسم. كان أداء مذهلا. كان أداء مليئا بالقوة والطاقة والتصميم والحماس، وهذا ما أعتقد أنك بحاجة إليه ضد فريق مثل أرسنال.

وأضاف: ما زلنا في وقت مبكر جدا من الموسم واللعب بكل هذه الطاقة في الملعب شيء استثنائي. معدل جهد كل لاعبي الفريق كان استثنائيا. الانضباط الخططي كان استثنائيا أيضا بعيدا عن فترة ربما 10-15 دقيقة.

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ورغم أن مستوى ليفربول تراجع في الدقائق الأخيرة وسمح لأرسنال بتسجيل هدف شرفي، كان كلوب ما زال راضيا عما شاهده من فريقه.

وتابع المدرب الألماني: لمدة 80 دقيقة سيطرنا تماما على المباراة. لسنا في ديزني لاند، لسنا بحاجة لإمتاع الجميع في كل ثانية.

وكان محمد صلاح هو اللاعب المؤثر، وأفلت من رقابة ديفيد لويز ليحصل على ركلة جزاء سجلها بنفسه في الدقيقة 49 ثم تفوق على مدافع تشيلسي السابق على الجناح قبل أن يسجل هدفا رائعا بجهد فردي.

وقال كلوب الذي أشاد أيضا بلاعبيه البرازيليين روبرتو فيرمينو وفابينيو: قرار ركلة الجزاء في رأيي كان واضحا تماما. هدف محمد الثالث كان مذهلا، لكن هؤلاء اللاعبين في غاية الروعة. هويتنا هي الشراسة، وقد أظهرنا ذلك.

وأتبع: روبرتو فيرمينو لاعب لا يصدق. أنا سعيد حقا بمستواه. لم أشاهد أي لاعب سيئ الليلة أو لاعب ظهر بأقل من مستواه. فابينيو لعب بشكل مذهل.