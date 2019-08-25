بعد نهاية الجولة الثالثة.. ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وصلاح ثالث الهدافين

الموجز
تصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،في نهاية الجولة الثالثة بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 3-1، بملعب "أنفيلد"، سجل محمد صلاح ثنائية من الثلاث أهداف التي سجلها الريدز.
وجاء مانشستر سيتي حامل اللقب فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، يليه أرسنال الثالث برصيد 6 نقاط، ثم ليستر سيتي رابعا من فوز وتعادلين برصيد 5 نقاط.
كما تجمد رصيد توتنهام عند 4 نقاط احتل بها المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع نيوكاسل رصيده عند 3 نقاط احتل بها للمركز الـ18.
وكان توتنهام حقق الفوز على أستون فيلا 3 – 1، فى الجولة الأولى وتعادل مع مانشستر سيتي حامل اللقب فى الجولة الماضية، بنتيجة 2 – 2.
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