شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعرض "3 مليون + وجيه عبد الحكيم" لضم معاذ ظهير أيسر سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد النادي الإسماعيلي رغبته فى التعاقد مع محمود معاذ الظهير الأيسر لنادي سموحة بعد توقف المفاوضات بين الناديين في الفترة الأخيرة.

وعرض الاسماعيلي علي مسئولي سموحة دفع 3 مليون جنيه بالإضافة لإعارة وجيه عبد الحكيم في مقابل اتمام صفقة محمود معاذ للدراويش وينتظر محمد خلف مدير لجنة التعاقدات بالدروايش رد مسئولي سموحة فى ظل موافقة اللاعب على الانتقال للقلعة الصفراء.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر قد أوصى مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع محمود معاذ ليكون بمثابة البديل الأمثل لطارق طه ظهير الدراويش الذى انتقل لبيراميدز فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليفاجىء مسئولو الاسماعيلي باشتراط سموحة الحصول على 15 مليون جنيه نظير اتمام الصفقة

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كان الإسماعيلى قد فى مفاوضات مع مكثفة مع أكثر من ظهير أيسر بالدورى المصرى تمهيداً للتعاقد مع لاعبلن يجيدان اللعب فى هذا المركز فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى إبعاد أحمد أيمن لاعب الفريق الصاعد الذى يشارك بمركز الظهير الأيسر لحل الأزمة

وقرر مسئولي الاسماعيلي الاستغناء عن حمد الزوي الظهير الأيسر بدمنهور بعد التعاقد معه بسبب ضعف قدراته الفنية كما تعثرت صفقة استعارة السوري مؤيد العجان لأسباب مالية