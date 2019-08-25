شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يعود من ألمانيا ويبدأ التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، من ألمانيا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية على منطقة الركبة، لتحديد موعد عودته للمباريات.

وكان مصطفى فتحى قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، قبل استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية ما يستلزم سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته.

وأدى مصطفي فتحي تدريبات تأهيليه بجمانيزيوم النادى، لتجهيزه للمرحلة المقبلة وذلك ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد له من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.