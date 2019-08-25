مصر تفوز على نيجيريا 18/19 فى قبل نهائي منافسات السلة بدورة الالعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب منتخب السلة أولاد 3x3 على نظيره نيجيريا بنتيجة 19 / 18 بقبل نهائي منافسات دورة الالعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب Advertisements يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير. وتأهل منتخب رجال كرة السلة 3x3 للدور قبل النهائي لدورة الألعاب الإفريقية بالتغلب على الكونغو بنتيجة 19-18 في مباراة دور الثمانية. يذكر أن مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 82ميدالية متنوعة بفارق عدد كبير عن جنوب أفريقيا والجزائر والمغرب مستضيفة البطولة

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