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سوبر كورة يرصد رحلة الغاء الهبوط من مباراة الأهلى والمقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مباراة الأهلى والمقاولون العرب أحد أسباب إلغاء الهبوط فى الدورى المصرى، بعدما أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

كانت فرق الداخلية، بتروجت والنجوم هبطت رسمياً إلى دوري القسم الثاني بعد أن استقرت الثلاث فرق في قاع جدول مسابقة الدوري العام للموسم الماضي.

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