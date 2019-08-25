شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: الخبرات سر فوز بيراميدز على النجم الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن الخبرات الموجودة في صفوف فريقه كانت عامل مهم في الفوز على فريق النجم الكونغولي بهدف نظيف ، فى المواجهة التي جاءت بإياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير الفني في تصريحاته بعد المباراة أن بيراميدز لديه لاعبين أصحاب خبرات، وهذا هو الفارق بين الفريقين في المباراة، مشدداًعلى أن بيراميدز قام بالتحضير جيدا للمباراة وكان هناك توازن بين الناحيتين الدفاعية والهجومية في اللقاء.

وأعرب المدير الفني عن سعادته بالمباراة وسعادته بدخول لاعبين جدد في اللقاء كأحمد توفيق ومحمود حمادة، وشدد على أن فريقه كان مصمم على الفوز، مختتماً تصريحاته بأنه سعيد بالمنافسة الشرسة بين لاعبي بيراميدز لحجز مكان أساسي في التشكيل خلال الفترة المقبلة.

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 للبطولة لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري .

Advertisements