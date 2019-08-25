شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبي يهزم الداخلية 0/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
خسر فريق الداخلية بهدفين نظيفين أمام نادي الأوليمبي، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد فى دورى القسم الثانى .
وأغلق مسئولو الداخلية ملف الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع ثلاث صفقات أخيرة، حيث ضم الداخلية أحمد عبد الفتاح الملقب بالعندليب من فريق إنبي، وسامي عبد الستار، ومصطفى حجاب من إف سي مصر.
وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه اكتفى بالصفقات التي تم حسمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى أنه سيعلن قائمة الداخلية للموسم الجديد خلال الساعات المقبلة.
عن مباراة الأوليمبي أكد عبد الصمد أن الفائدة الفنية كانت كبيرة من خلال اتاحة الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في المباراة.
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