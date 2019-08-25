شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: أول فيلم دخلته ف السينما اللمبي وأكتر حاجة بكرهها فى شخصيتي العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو خاص للاعب رمضان صبحى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يكشف فيها عن بعض الامور الشخصية لديه منذ الصغير . نجح النادي الأهلي في تجديد استعارة رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد وذلك عقب انتهاء إعارة اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

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