شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشواربى مرشحا لرئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد الشواربى عضو لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، دائرة المرشحين لرئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلفا لعامر حسين.

ورشح بعض مسؤولي اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة محمد الشواربي لرئاسة اللجنة، خاصة أنه من العناصر الشابة ويملك خبرة العمل في المسابقات بحكم عمله في الكاف.

يذكر أن عامر حسين تقدم باستقالة من رئاسة لجنة المسابقات قبل ساعات من تعيين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وقررت اللجنة إعادة تشكيل جميع لجان الجبلاية، وقال الجناينى أن كل الاحتمالات واردة سواء بإعادة تعيين رؤساء اللجان فى مواقعهم أو بالاستعانة بوجوه جديدة.