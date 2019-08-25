شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك.. استشفاء الأساسيين خوفًا من الإرهاق.. وإراحة محمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي لاعبو الزمالك، الذين شاركوا بلقاء الأمس أمام ديكاداها الصومالى، تدريبات استشفائية علي هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، وأعقبها فقرة تدريب خفيفة بالكره، تفاديا لتعرضهم للارهاق والاجهاد.

الزمالك تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

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كما حصل محمد حسن لاعب وسط الفريق علي راحه من التدريبات، وخضع اللاعب لجلسة علاجيه بجمانيزيوم النادى بعد إصابته بكدمة بالركبة بلقاء بطل الصومال أمس السبت، واطمئن الجهاز الطبي علي حاله اللاعب حيث تأكد أن الكدمة خفيفة، وفضل أن يحصل اللاعب علي راحه اليوم والاكتفاء بتدريبات الجيم.