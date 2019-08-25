الارشيف / اخبار الرياضه

تدريبات الزمالك.. استشفاء الأساسيين خوفًا من الإرهاق.. وإراحة محمد حسن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك.. استشفاء الأساسيين خوفًا من الإرهاق.. وإراحة محمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي لاعبو الزمالك، الذين شاركوا بلقاء الأمس أمام ديكاداها الصومالى، تدريبات استشفائية علي هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، وأعقبها فقرة تدريب خفيفة بالكره، تفاديا لتعرضهم للارهاق والاجهاد.

الزمالك تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.

 

Image may contain: 2 people, people playing sports and outdoor

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

Advertisements

Image may contain: 4 people, people playing sports and outdoor

كما حصل محمد حسن لاعب وسط الفريق علي راحه من التدريبات، وخضع اللاعب لجلسة علاجيه بجمانيزيوم النادى بعد إصابته بكدمة بالركبة بلقاء بطل الصومال أمس السبت، واطمئن الجهاز الطبي علي حاله اللاعب حيث تأكد أن الكدمة خفيفة، وفضل أن يحصل اللاعب علي راحه اليوم والاكتفاء بتدريبات الجيم.

 

Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and outdoor

 

Image may contain: 2 people, outdoor

 

Image may contain: 2 people, people playing sports, people standing and outdoor
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات الزمالك.. استشفاء الأساسيين خوفًا من الإرهاق.. وإراحة محمد حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا