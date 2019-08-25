شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع أبو قير 1/1 فى أولى ودياته ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل الإيجابي 1/1 المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بين فريقي سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة دوري القسم الثانى .

جاءت المباراة قوية من جانب الفريقين، وحاول كل مدير فني تنويع طرق اللعب، للوصول إلى أفضل طريقة وتشكيل، وانتهت المباراة بالتعادل حيث سجل هدف سيراميكا كليوباترا أحمد حسني.

كان فريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان خاض عدد من المباريات الودية في معسكر الإسماعيلية مع عدد من الفرق المصرية والسعودية، كما لعب أكثر من مباراة في القاهرة مع أندية الدوري الممتاز مثل وادي دجلة .