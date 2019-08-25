سوبر كورة.. المترجم يكشف هوية مدرب الأهلى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو داخل أروقة النادى الأهلى وبين عشاقه وجماهيره على ملف المرشحين لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.
واستقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة، لاختيار أحدهم لتولّى المسئولية الفنية لفريق الكرة، خلال الفترة القادمة، وفقاً لما أكده النادى فى بيان رسمى.
وأكد مسئولو الأهلى أن اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.
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