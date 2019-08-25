منافس مصر.. مواجهة أفريقيا بدور الـ16 لمونديال الناشئين للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

نجح منتخب نيجيريا في الفوز على الدومينيكان ضمن ختام مباريات الجولة الرابعة والأخيرة للمجموعة الرابعة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، ببطولة العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا بتونس.

وتغلب المنتخب النيجيري على نظيره الدومينيكاني بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 25-17، 30-28، 25-17).

وبهذه النتيجة حسمت نيجيريا المركز الرابع بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب روسيا متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، والمنتخب الأمريكي صاحب المركز الثاني برصيد 6، والمنتخب الكوري الجنوبي برصيد 6 نقاط، وتذيل منتخب الدومينيكان المجموعة بدون أية نقاط.

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وبهذا الترتيب، سيلتقي منتخب نيجيريا رابع المجموعة الرابعة مع المنتخب المصري متصدر المجموعة الثالثة بدور الـ16 لمونديال الناشئين للطائرة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته الثالثة بمونديال الناشئين بعد الفوز بجميع مبارياته الأربعة التي خاضها خلال المجموعة.

ويعد أفضل إنجاز حققه منتخب مصر خلال بطولة الناشئين كان رابع العالم في بطولة 2001 التي أقيمت بالقاهرة.