الزمالك يعلن جاهزية الثنائي المصاب أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمباراة مصر المقاصة المقبلة والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن طارق حامد تماثل للشفاء بعد إصابته بالعضلة الأمامية الأمر الذي جعله يغيب عن مباراتي ديكاداها الصومالي في إطار الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الزمالك انتظام طارق حامد في التدريبات الجماعية بعد تماثل للشفاء من الإصابة في العضلة الأمامية.

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وفي سياق متصل، حصل محمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، حيث خضع اللاعب لجلسة علاجية في الجيم بعد إصابته بكدمة في مباراة الأمس أمام بطل الصومال.

وخاض مصطفى فتحي لاعب الزمالك صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية بالجيم لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد تدريبات الزمالك ظهور المغربي الدولي خالد بوطيب مهاجم الفريق، غدًا الإثنين، عقب انتهاء الأجازة التي حصل عليها في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك صعد إلى دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ديكاداها الصومالي بنتيجة (13-0) حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة (7-0)، بجانب (6-0) في لقاء الإياب.