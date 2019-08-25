لجنة الكرة بالأهلي تستقر على 3 مدربين أجانب.. والمفاوضات مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل على ثلاثة مدربين من مدارس كروية مختلفة لاختيار أحدهم لتولي المسؤولية الفنية لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب كانت قررت يوم الإثنين الماضي إقالة المدرب مارتن لاسارتي عقب خروج الفريق من دور الـ16 بكأس مصر على يد بيراميدز بالهزيمة (1-0).

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، جاء اختيار الثلاثي في ضوء عدة عوامل يأتي من أبرزها الإنجازات مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، بجانب بصمة المدرب على الأداء والاستقرار في مكان عمله وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

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وأضاف الموقع الرسمي للأهلي، أن المفاوضات مستمرة مع الثلاثي لمعرفة شروط التعاقد وإبرام الاتفاق في أقرب وقت على أن يتم عرض الملف بالكامل على رئيس النادي محمود الخطيب.

جدير بالذكر أن محمد يوسف قاد الأهلي بصورة مؤقتة خلال مباراة "اطلع بره" الأخيرة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي حيث انتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بنتيجة (9-0).

الأهلي كان قد استطاع الوصول لدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على "اطلع بره" بنتيجة (13-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وكان مصدر من داخل النادي الأهلي كشف في تصريحات سابقة لمصراوي أن لجنة الكرة بالأهلي استقرت على خمسة مدربين قبل أن يتم تقليصهم إلى ثلاثة.