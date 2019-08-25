محمد إبراهيم على رأس قائمة المقاصة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر المقاصة، القائمة التي تستعد لمباراة الزمالك والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بنسخة (2018 -2019).

قائمة المقاصة شهدت تواجد محمد إبراهيم القادم من صفوف الزمالك، كما تواجد اللاعب النيجري إيدو موسيس القادم من صفوف حرس الحدود بالإضافة إلى الثنائي الآخر صلاح أمين وعمرو مرعي ثنائي النجوم وبيراميدز.

وجاءت قائمة مصر المقاصة والمكونة من 21 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو.

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خط الدفاع: عصام صبحي - أحمد عبد العزيز "مودي" - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن.

خط الوسط: مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور .

خط الهجوم: أودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي.

وكان المقاصة تأهل إلى الدور الثمانية على حساب وادي دجلة بالفوز (2-1)، في المقابل صعد الزمالك لنفس الدور على حساب الإنتاج الحربي بالفوز (2-0).