اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري تصدر بياناً للمرحلة المقبلة

أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً تشكر به قيادات الدولة المصري والتي أتاحت فرصة لممارسة حقها في تعديل لوائحها بما يتوافق مع لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة. وقامت اللجنة بعرض عدة نقاط بأن اللجنة تعترض على أي دمج بين لجنة الجمعية العمومية واللجنة المؤقتة من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتسيير الأعمال وإجراء الإنتخابات وفق الجدول الزمني المحدد لها ، كما قررت مخاطبة الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإستعجال الرد على الشكوى الأولى الموجهة من لجنة الجمعية العمومية بشأن تشكيل لجنة إدارة للإتحاد وذلك حتى تتمكن اللجنة من إتخاذ الإجراءات القانونية قبل يوم 30 أغسطس 2019 وهو أخر موعد للطعن على قرار لجنة الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طبقاً للإجراءات القانونية.

وقررت أيضاً إتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لتعديل لائحة النظام الأساسي طبقاً للائحة بعدما تقدم (91) نادي بطلب رسمي مكتمل الشروط ، وتم إخطار الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بهم والرد من خلال الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن الإجراءات والذي ورد لهذه الأندية بالخطاب المسجل رقم (2710) بتاريخ 19 أغسطس الجاري