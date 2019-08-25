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حريق في قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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شب حريق داخل استديوهات قناة النادى الأهلى بمدينة الانتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الاجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .

وقررت إدارة قناة النادى الأهلى برئاسة الدكتور محمد العدل الغاء برامج الهواء للقناة اليوم بعد الحريق.

ومن المقرر أن تصدر قناة النادى الأهلى بيانا بعد قليل تعلن فيه أسباب الحريق وأسباب الغاء برامج القناة اليوم الاحد .

ويتم يوميا إذاعة عدد من البرامج اليومية داخل قناة النادى الأهلى منها الأهلى اليوم وميديا سبورت وملك وكتابة وغيرها من البرامج الأخرى

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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