منتخب رجال السلة ٣*٣ يحرز فضية دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب كرة السلة رجال 3x3 المركز الثاني والميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. وخسر منتخب الفراعنة رجال في النهائي من مدغشقر بنتيجة ١٩-٢٣، وكان تأهل المنتخب للدور النهائي عقب التغلب على نيجيريا بنتيجة 19/18 للفراعنة. نيجيريا بنتيجة 19/18 للفراعنة. يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير.

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