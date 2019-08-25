صورة.. تعرف على موعد مباراة مصر ونيجيريا بربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره النيجيري، غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر ظهرًا، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن دور ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة بدولة المغرب.

شباب الفراعنة تأهلوا لربع نهائي البطولة بعد أن تصدروا ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط عقب تغلبهم على منتخبات غينيا وزامبيا والمغرب، فيما تأهل منتخب نيجيريا لربع النهائي بعد

أن احتل المركز الرابع بترتيب المجموعة الثانية.

وفي نفس الدور يلتقي منتخب الجزائر بنظيره الغيني في الثالثة عصرًا، كما تصطدم المغرب بنظيرتها الكونغو الديمقراطية في الساعة الخامسة عصرًا، وفي السابعة مساءً تختتم ربع النهائي بمواجهة منتخب زامبيا مع نظيره الأنجولي.