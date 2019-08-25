ديسابر: الخبرات سر فوز بيراميدز على النجمة الكونغولي

أكد الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن الخبرات الموجودة في صفوف فريقه كانت عامل مهم في الفوز على فريق النجم الكونغولي في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير الفني في تصريحاته بعد المباراة

أن بيراميدز لديه لاعبين أصحاب خبرات، وهذا هو الفارق بين الفريقين في المباراة.

وشدد على أن بيراميدز قام بالتحضير جيدا للمباراة وكان هناك توازن بين الناحيتين الدفاعية والهجومية في اللقاء.

وأعرب المدير الفني عن سعادته بالمباراة وسعادته بدخول لاعبين جدد في اللقاء كأحمد توفيق ومحمود حمادة، وشدد على أن فريقه كان مصمم على الفوز.

واختتم ديسابر تصريحاته بأنه سعيد بالمنافسة الشرسة بين لاعبي بيراميدز لحجز مكان أساسي في التشكيل خلال الفترة المقبلة. وتأهل بيراميدز لدور الـ32 للبطولة لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري .