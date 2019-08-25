الباسل يهنئ السلة ٣*٣ بفضية الألعاب الإفريقية

هنأ المهندس الباسل حسن رئيس بعثة مصر المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعد حصدهم للميدالية الفضية. للميدالية الفضية. وخسر المنتخب المصري المباراة النهائية لمباراة فرق الرجال ٣*٣ أمام مدغشقر بنتيجة ٢١-١٩ في اللحظة الأخيرة. أمام مدغشقر بنتيجة ٢١-١٩ في اللحظة الأخيرة. وطالب رئيس البعثة، اللاعبين وجهازهم الفني بعدم الحزن والشعور بالفخر لما قدموه من أداء رائع طوال البطولة.

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