منتخب الطائرة يخسر أمام الكاميرونى فى ثانى مبارياته بدورة الألعاب الأفريقية

خسر منتخب مصر الوطنى الأول للرجال للكرة الطائرة أمام نظيره الكاميرونى اليوم الأحد بنتيجة 3/0 فى ثانى مباريات منتخبنا فى دورة الألعاب الأفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري. وكان المنتخب قد تمكن من الفوز على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أشواط نظيفة فى أولى مبارياته بالدورة. يمثل منتخبنا فى الدورة اللاعبين أحمد يوسف وأحمد سعيد وأحمد ضياء وعمر تايسون ومصطفى ريشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى واحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ، أحمد عبد الدايم مديرا إداريا والهولندي جيدو مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا ورجب قطب محلل تقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعى . ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى واحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ، أحمد عبد الدايم مديرا إداريا والهولندي جيدو مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا ورجب قطب محلل تقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعى .

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