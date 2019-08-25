ميتشو يعقد جلسة مع بن شرقي

عقد ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسه سريعة مع اشرف بن شرقي لاعب الفريق ، خلال مران الفريق اليوم الأحد ، قام خلالها بإعطاء

اللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنية.وفي سياق اخر أدي اشرف بن شرقي ، فقره تأهيل اضافيه وذلك عقب اداءه التدريبات الاستشفائية، بناءًا علي تعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه.وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة ، الاربعاء المقبل في دور ال 8 لبطولة كأس مصر.