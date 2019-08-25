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ميتشو يعقد جلسة مع بن شرقي

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عقد ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك  جلسه سريعة مع اشرف بن شرقي لاعب الفريق ،  خلال مران الفريق اليوم الأحد ، قام خلالها بإعطاء

اللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنية.
وفي سياق اخر  أدي اشرف بن شرقي  ، فقره تأهيل اضافيه  وذلك عقب اداءه التدريبات الاستشفائية، بناءًا علي تعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه.
وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة ، الاربعاء المقبل في دور  ال 8 لبطولة كأس مصر.
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