ميتشو يعقد جلسة مع بن شرقي

عقد ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسه سريعة مع اشرف بن شرقي لاعب الفريق ، خلال مران الفريق اليوم الأحد ، قام خلالها بإعطاءاللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنية.
وفي سياق اخر أدي اشرف بن شرقي ، فقره تأهيل اضافيه وذلك عقب اداءه التدريبات الاستشفائية، بناءًا علي تعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه.
وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة ، الاربعاء المقبل في دور ال 8 لبطولة كأس مصر.
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