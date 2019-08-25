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الإنتاج الحربي يفوز على بتروجت وديًا

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 حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز علي نظيره بتروجيت فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأحد على

ستاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد، بركلات الترجيح، 5/4، بعدما انتهى المباراة بينهما بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا وديا مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين من دون رد.

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