الإنتاج الحربي يفوز على بتروجت وديًا

حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز علي نظيره بتروجيت فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأحد علىستاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد، بركلات الترجيح، 5/4، بعدما انتهى المباراة بينهما بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.
وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا وديا مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين من دون رد.
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