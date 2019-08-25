الإنتاج الحربي يفوز على بتروجت وديًا

حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز علي نظيره بتروجيت فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأحد على

ستاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد، بركلات الترجيح، 5/4، بعدما انتهى المباراة بينهما بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا وديا مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين من دون رد.