تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك لتفادي الإرهاق

أدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الذين شاركوا بلقاء الامس أمام ديكاداها تدريبات استشفائية علي هامش المران المقام حاليا أعقبها فقره خفيفة بالكرة ، تفاديا لتعرضهم للارهاق والاجهاد.

وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة ، الاربعاء المقبل في دور ال 8 لبطولة كأس مصر. استشفائية علي هامش المران المقام حاليا أعقبها فقره خفيفة بالكرة ، تفاديا لتعرضهم للارهاق والاجهاد.وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة ، الاربعاء المقبل في دور ال 8 لبطولة كأس مصر.

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