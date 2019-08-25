المصري يلاقي القناة وديًا..الإثنين

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وديا في الخامسة مساء غدا الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بنظيره فريق القناة، أحدأندية مجموعة القاهرة والقناة بالدوري الممتاز.
تعد تلك المباراة هي الرابعة للمصري بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذي بدأ قبل نحو أسبوع، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات، انتهيت اثنتين منهما بالتعادل 1/1 أمام المقاصة، و 0/0 أمام إنبي، فيما فاز الفريق في مباراته الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد.
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