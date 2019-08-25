رياضة | مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من عمر الدورى الإنجليزى يوم السبت المقبل بإقامة 8 مباريات بينما يقام مباراتان فقط يوم الأحد المقبل.

وسيقام 8 مباريات يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس وهم :

ساوثهامبتون يستضيف مانشستر يونايتد فى تمام الواحدة ونصف ظهراً

تشيلسي يستضيف شيفيلد يونايتد فى الرابعة عصراً

كريستال بالاس يستضيف أستون فيلا فى الرابعة عصراً

نيوكاسل يستضيف واتفورد فى الرابعه عصراً

مانشستر سيتى ضد برايتون فى الرابعه عصراً

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ليستر سيتى ضد بورنموث فى تمام الرابعه عصراً

ويست هام يونايتد ضد نورويتش سيتى فى تمام الرابعه عصراً

بيرنلى يستضيف ليفربول فى تمام السادسة ونصف مساءاً

بينما يقام يوم الأحد مباراتان وهم :

إيفرتون يستضيف وولفرهامبتون واندرز فى تمام الثالثة عصراً

أرسنال يستضيف توتنهام هوتسيبير فى تمام الخامسة ونصف مساءاً.

وسيتوقف الدورى الإنجليزى من يوم 1 سبتمبر إلى يوم 14 سبتمبر للتوقف الدولى.