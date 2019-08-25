رياضة | مفاجأة.. نجم أسبانيا على أعتاب الوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم أسبانيا على أعتاب الوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب أحد مهاجمي إسبانيا، لانتقال إلى نادي الوحدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت شبكة "L+Extra"، أن الإسباني كارليتوس، مهاجم فريق ليجيا وارسو البولندي، سيرحل عن فريقه. وأوضحت الشبكة، سينضم إلى نادي الوحدة السعودي، رغم تلقيه عدة عروض من فرق الدوري الإماراتي. وشارك كارليتوس "29 عاما" مع فريقه البولندي، في 36 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم 16 هدافاً، وصنع 6 آخرين.

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