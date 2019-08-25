رياضة | رد ناري من بوجبا حول العنصرية التي تعرض لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من بوجبا حول العنصرية التي تعرض لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الإساءات التي تعرض لها مؤخرًا من جماهير الشياطين الحمر، بعد التعادل مع ولفرهامبتون.

وقال بول بوجبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): "قاتل وناضل أسلافي ووالديّ لحرية جيلنا، لنتمتّع بحقوقنا في العمل وركوب الحافلة ومزاولة كُرة القدم. الإساءات العنصرية تعبّر عن جهل أصحابها، ولا أراها إلّا طريقة لجعلي أقوى ولتحفيزي في القتال وإلهام الأجيال القادمة".

وتعرض بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من قبل بعض أنصار الشياطين الحمر، بعدما أهدر ركلة جزاء ضد وولفرهامبتون فى الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثانى فى المسابقة.