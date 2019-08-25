رياضة | جريزمان يدرك التعادل لبرشلونة أمام ريال بيتيس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يدرك التعادل لبرشلونة أمام ريال بيتيس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بإحارز أول أهدافه بقميص برشلونة وكان عن طريق شباك ريال بيتيس في المباراة الجارية الأن في اطار منافسات الدوري الإسباني.

سجل جريزمان هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من سيرجيو ربيرتو قام بتسديدها المهاجم الفرنسي وسكنت شباك حارس مرمى ريال بيتيس.

أحرز هدف التقدم في المباراة الفرنسي نبيل بن فقير ومنح الأفضلية لريال بيتيس في بداية الشوط الاول وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة .