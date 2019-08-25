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رياضة | جريزمان يدرك التعادل لبرشلونة أمام ريال بيتيس (فيديو)

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قام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بإحارز أول أهدافه بقميص وكان عن طريق شباك ريال بيتيس في المباراة الجارية الأن  في اطار منافسات .

سجل جريزمان هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من سيرجيو ربيرتو قام بتسديدها المهاجم الفرنسي وسكنت شباك حارس مرمى ريال بيتيس.

أحرز هدف التقدم  في المباراة الفرنسي نبيل بن فقير ومنح الأفضلية لريال بيتيس في بداية الشوط الاول وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة .


 
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