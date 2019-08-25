رياضة | الكشف عن سبب فشل انتقال ديبالا لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب فشل انتقال ديبالا لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خورخي أنتون، وكيل أعمال النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، عن السبب الحقيقي وراء فشل انتقال موكله من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال وكيل ديبالا في تصريحات صحفية حول سبب فشل صفقة انتقال موكّله لـ اليونايتد: "نعم تفاوضتُ مع مانشستر يونايتد ولكن الأحاديث التي أشارت لطلبنا عمولات ضخمة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف وكيل ديبالا: "كل ما في الأمر هو وجود بعض الأمور بين مسؤولي اليونايتد ويوفنتوس [حالت دون إتمام الصفقة]".