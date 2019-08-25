رياضة | أول رد فعل من ميسي بعد هدف جريزمان في شباك بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من ميسي بعد هدف جريزمان في شباك بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفرنسي جريزمان مهاجم فريق برشلونة في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك ريال بيتيس، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لليجا الإسبانية على ملعب كامب نو.

ورصدت الكاميرات رد فعل ميسي عقب تسجيل جريزمان هدف التعادل لبرشلونة.

وظهر ميسي وهو يبتسم عقب هدف جريزمان، في إشارة لتنفس الصعداء بعد معاناة البارسا في اللقاء وتقدم بيتيس.

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ويغيب ميسي عن اللقاء بسبب الإصابة التي لحقت به في المعسكر التحضيري ويتابع المباراة من المدرجات.

وانتهى الشوط الأول لمباراة برشلونة وريال بتييس بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

ويذكر أن برشلونة قد خسر أولى مبارياته أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف .