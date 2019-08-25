رياضة | خبر سار لجماهير الزمالك قبل موقعة المقاصة في الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الزمالك قبل موقعة المقاصة في الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالزمالك ، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.



وشارك طارق حامد في التدريبات بعد تأدية البرنامج الذي وضع له الجهاز الفني ، وظهر بشكل قوي وجاهزية كامله للفترة القادمة.

وكان طارق حامد قد غاب عن الزمالك في مباراتي ديكاداها الصومالي للحصول على راحة سلبية.



وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة ، الاربعاء المقبل في دور ال 8 لبطولة كأس مصر.