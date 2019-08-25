رياضة | لجنة التواصل مع الجماهير تبدأ عملها

بدأت لجنة التواصل مع الجماهير التى تم تشكيلها ويترأسها المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة عملها مساء أمس.

وقامت اللجنة بعقد جلسة مع عددا من الجماهير بأحد المقاهى الشهيرة بوسط المدينة ، وتم خلالها الاستماع لمطالبات الجماهير.

شهد الاجتماع التأكيد على أن مجلس الإدارة عمل على تلبية كافة طلبات الجهاز الفنى من تعاقدات على قدر كبير من الكفاءة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وفى ختام الجلسة تم الاستماع لعدة مقترحات من قبل الجماهير وهو ما وعد أعضاء اللجنة ببحث الأمر والعمل على تنفيذه فى الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد مزيد من الاجتماعات مع الجماهير وتفعيل دور حلقة الوصل بين إدارة النادى والجماهير من أجل التواصل والتشاور بشكل دورى وبما يعود بالنفع على النادى.