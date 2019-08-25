رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بعد مباراة ديكاداها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بعد مباراة ديكاداها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الذين شاركوا بلقاء الامس أمام ديكاداها تدريبات استشفائية علي هامش المران المقام حاليا أعقبها فقره خفيفة بالكره ، تفاديا لتعرضهم للارهاق والاجهاد.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسهذة سريعة مع اشرف بن شرقي لاعب الفريق ، خلال مران اليوم، قام خلالها بإعطاء اللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنية.

وفي سياق اخر أدى اشرف بن شرقي، فقرة تأهيل إضافية وذلك عقب اداءه التدريبات الاستشفائية، بناءا علي تعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه.

وحصل محمد حسن على راحه من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، حيث خضع لجلسه علاجيه بصالة الجمانيزيوم بعد إصابته بكدمة بالركبة بلقاء بطل الصومال أمس السبت.

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واطمئن الجهاز الطبي علي حالة اللاعب حيث تأكد ان الكدمة خفيفة، وفضل أن يحصل اللاعب علي راحه اليوم والاكتفاء بتدريبات الجيم.

وأدى مصطفي فتحي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وذلك ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الفني للفريق.

وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة ، الاربعاء المقبل في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.