رياضة | تقارير: زيدان يقتل فينيسيوس جونيور بالبطئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: زيدان يقتل فينيسيوس جونيور بالبطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، ابتسامته وقد توقف عن إسعاد جماهير السانتياجو بيرنابيو، حيث شارك فينيسيوس بديلاً ضد بلد الوليد وخلال الوقت الذي لعب فيه بالكاد أثبت نفسه وهو ما كان واضحا عليه مع نهاية المباراة مثل بقية الفريق، لم ينجح على الجهة اليُمنى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كان فينيسيوس جونيور أبرز نجوم الفريق والنقطة المضيئة في الفريق الموسم الماضي، وربما هذا ما جعل البعض يتسرع من أجل الحكم عليه وهذا لم يكن في صالحه، حيث لا يزال اللاعب في طور النمو خاصة وأنه يبلغ 19 عامًا فقط ولا يزال في مرحلة التعلم وليس في مرحلة حمل فريق بأكمله.

يتمحور الشعور السائد حول أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لم يثق به ولكن يمكنك توقع أنه كما شوهد العام الماضي سيكون له أهمية أكبر مما كان عليه، لقد شارك في أول مباراة في الدوري مع الفريق مكان إيدين هازارد المصاب، ولكن ضد بلد الوليد، فقد تخطاه بيل وخاميس وهما لاعبان كانا أقرب إلى المغادرة قبل أسابيع.

ومع ذلك، فإن فينيسيوس له جانب إيجابي أيضًا، ويرغب في إثبات نفسه، الشاب عازم على تغيير مستواه والتألق مرة أخرى.